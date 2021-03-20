ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

- الأوبرا

- صندوق التنمية الثقافية

- هيئة قصور الثقافة

- المركز القومي لثقافة الطفل

- دار الكتب والوثائق

يحل غدًا الأحد، عيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وهو احتفال ظهر حديثا في مطلع القرن الـ20، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الدستور" كيف تحتفل وزارة الثقافة بعيد الأم، بمختلف قطاعاتها، فهي من أكثر الجهات التي تحرص على الاحتفال بعيد الأم من خلال إقامة عدة فعاليات وأنشطة وحفلات، نرصدها كالتالي:نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية لصوليست وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ورؤية فنية وإعداد الفنان عبدالوهاب السيد، وتدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك مساء الخميس الماضي، على المسرح الكبير.​وتضمن البرنامج نخبة من الأعمال التي قدمها كبار الملحنين والتى تغنت بحب الأم وتضحياتها، بالإضافة إلى باقة من المؤلفات الوطنية الشهيرة منها مصر هي أمي، الحدود، المدن، بيت العز، يا نور جديد، أمي يا نور بيتنا، أحن قلب، أم العيال، ربنا يخليكي ليا، ريحة خبيز أمي، شعر الأم، يا وردة البيت، مصر يا أم الدنيا، صباح الخير يا مولاتي، أكثر واحدة حبيبتي، نص الدنيا، الست دي أمي، ست الحبايب، أمي ثم أمي، أنشودة الأم، البنات البنات، أنا ابن مصر، ماما يا حلوة ومصانع الرجال".في اطار الاحتفالات بعيد الأم، أقام مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأربعاء الماضي، بالمسرح المكشوف بالمركز، احتفالا تحت عنوان "في حب ست الحبايب" لفريق "بند أصيل"، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.وتضمن برنامج الحفل أغاني: "أمي ثم أمي"، "ست الحبايب"، "ياما يا نور عيني"، "وسط المدن"، "نور الحياة"، "نسيت شكلك"، "الحياة"، "من العشم"، "كتير أماكن"، "بناديك"، "كنت فاكر"، وتخلل الحفل فقرات شعرية للإعلامي والشاعر أسامة سمير.كما استضافت سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الإثنين الماضي، "نادي سينما المرأة"، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حيث عرض 3 أفلام تسجيلية وهم: "حياة طاهرة" و"ست الحبايب" إخراج مهند دياب، و"ذاكرة النسيان" إخراج دنيا سلام، والذي حصل على أفضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلة والروائية القصيرة.وتقدم فرقة "سداسي شرارة"، احتفالية "ست الحبابيب"، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وذلك في السابعة مساء غد الأحد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، من خلال فروعها بمحافظات الجمهورية، بعيد الأم، كقصر ثقافة الدقهلية، حيث نظم قصر ثقافة نجيب سرور باخطاب محاضرة بعنوان "المرأة المصرية نضال متعددة الأوجه" حاضرها أحمد البيومي، أكد أن المرأة المصرية جزء حيوي وفعال في المجتمع، ولها دور كبير من خلال الاهتمام بالتربية الجيدة للأبناء، إضافة لعملها ومشاركتها الاجتماعية والتنموية، وتلعب دورا رائدا في كافة المجتمعات المتقدمة، فلها دور فعال في نشر ثقافة التنوير وبناء مجتمع قادر على مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.وضمن أنشطة نوادي الأدب؛ عقد بيت ثقافة بني عبيد أمسية شعرية احتفالا بعيد الأم، شارك فيها الشعراء محسن عبد اللطيف بقصيدة "الشهيد"، هيثم متولي بقصيدة "قلوبنا كماين"، أحمد الدسوقي بقصيدة "الأم الغالية"، أحمد حمدي بقصيدة "أم الشهيد"، وعلى هامش الأمسية تم تكريم أم شهيد الوطن بسيناء الشهيد السيد إبراهيم السيد سليمان.وكذلك ثقافة الغربية؛ حيث تسابق رواد قصر ثقافة الطفل بطنطا خلال ورشة فنية في تصميم نماذج من الورق، والكرتون، باستخدام الألوان المائية، والزيتية، والفلوماستر، لتقديم هدية بسيطة، تعبر عن حبهم، واعترافهم بالجميل تجاه أمهاتهم، وقدمت فرقة بيت ثقافة كفر الزيات للموسيقى العربية باقة من أفضل اغاني زمن الفن الجميل، وذلك خلال عرض فني تم بثه أونلاين على الصفحة الرسمية لثقافة الغربية، وتضمن العرض على العديد من أغنيات كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وجاء في مقدمتها "ست الحبايب" للفنانة فايزة أحمد، "أمي يا ملاكي لفيروز، صباح الخير يا مولاتي لسندريلا الشاشة، الفنانة سعاد حسني، كما ناقش أهمية دور المرأة في الحياة العامة وذلك خلال لقاء ثقافي تم فيه استعراض أهم الأدوار التي لعبتها المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع التأكيد على أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وقضاياها وهو ما نتج عنه الكثير من القرارات والتشريعات التي تحمي حريتها وتضع حقوقها في مقدمة أولويات الدولة المصرية وكان من أهمها تشريعات تحميها من الاعتداء اللفظي والجسدي.وناقشت أيضا ثقافة القليوبية "دور الأم في بناء الأسرة وفضلها علينا"، ألقاها جمال الدين يوسف عبدالباقى، مدير مدرسة عقبة بن نافع الإعدادية بالمعاش، تحدث فيها أن الأم هي الراعية الأولى للأبناء في السن الصغير، وتعتبر بمثابة كل شيء لمولودها ومنحه العطف والحنان والرحمة، حرص الإسلام على التوصية ببر الوالدين، وأولوية العناية الكبيرة بالأم، وقد ظهر ذلك واضحا في الأحاديث النبوية الشريفة، وإن هذا تأكيدًا صريحًا من سيد الخلق عن أهمية الأم والمنزلة لها والوجوب ببرها، وأهمية هذا في ديننا الحنيف، والتي توجب على الطاعة للأم.احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بعيد الأم، بإقامة عدة ورش ومنها تعليم الرسم أونلاين مع حنان محمد، فضلا عن ورشة حكى عن الأم بمكتبة الأديب كامل كيلانى بشارع قدرى السيدة زينب.نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان "الأم وتنظيم الأسرة"، وتحدثت فيها الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع الريفي وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، وأدارها صفية بشير القائم بأعمال مدير مركز التنمية البشرية، عصر الخميس الماضي، بمركز شباب روض الفرج بالقاهرة.