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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وقفة رجالة» يستمر في تصدر شباك التذاكر

السبت 20/مارس/2021 - 02:50 م
وقفة رجالة
وقفة رجالة
دعاء عبد المقصود
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حقق فيلم «وقفة رجالة»، أمس الجمعة إيرادات بلغت 307 آلاف جنيه ليستمر في صدارة إيرادات شباك التذاكر منذ بداية عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

«وقفة رجالة» من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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