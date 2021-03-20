الراهبة خاريس الأم المثالية بقنا: اتخذت قرار الرهبنة منذ 25 عامًا رغم رفض أسرتى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عن أسماء الأمهات المثاليات علي مستوي محافظات الجمهورية، التي كانت من بينهن سيدتان من أبناء محافظة قنا.الوزارة أعلنت عن اختيار كل من، سميرة حسن محمود جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، لتكون الأم المثالية الأولي على مستوي محافظة قنا، فيما تم اختيار الراهبة خاريس وبالميلاد، أنجيل جاد الله جورجي محروس، بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية، كريمي النسب، الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.الراهبة خاريس، واسمها في الميلاد، انجيل جاد الله جورجي محروس، البالغة من العمر 60 عامًا، التي واجهت أزمات عدة، عند اتخاذها قرار الرهبنة منذ أكثر من 25 عامًا، وذلك بسبب رفض أسرتها الرهبنة، مؤكدًة أنها وضعت الأسرة أمام الأمر الواقع باتخاذ قرار الرهبنة.ووفقًا لتصريحات الراهبة خاريس، فإنها عملت على تربية 20 ابنًا في دار أيتام ماري مرقص للبنين، منذ أن كانوا في سن الطفولة، قائلة "فخورة باللي ربيتهم وفخورة بالأولاد، وبمناصبهم اللي وصلوا إليها" لافتًة إلي أن الأطفال الذين ربتهم أصبحوا الآن أطباء ومحامين وصيادلة وخريجي لكليات القمة.