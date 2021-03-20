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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصريين الأفارقة»: نهدف لشراكة استراتيجية مع قطاع الزراعة

السبت 20/مارس/2021 - 02:48 م
حسين فؤاد الغزاوي
حسين فؤاد الغزاوي
علا العلاف
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نظمت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارفة، برئاسة حسين فؤاد الغزاوي ونائبه أشرف نصير متلقى لأعضاء الجمعية من رجال وسيدات الأعمال لزيارة واحدًا من قلاع الصناعة في مجال الأسمدة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، إن الكيان الذي تم تأسيسه بصفوة من رجال وسيدات الأعمال للعمل العام الدؤب لخدمة مجتمع المال والأعمال والأقتصاد المصري الافريقي، حريصين علي التعرف عن قرب على قلاع الصناعة ولاسيما الصناعات العتيدة والمتطورة وكثيفة العمالة مثل صناعة الاسمدة الاساسية والحديثة.

أشار الشرقاوي إلى أن مثل هذه الزيارات الميدانية تتيح الفرصة امام اعضاء الجمعية للتعرف عن قرب عن الافاق المستقبلية للصناعة وما واكبه من استثمارات لنقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وهذا ما ينجم عنه الفكر التوسعي الاستثماري الصناعي على أرض مصر وأرض القارة الأفريقية التي نري أنها في أمسّ الحاجة إلى دخول هذه المنتجات والعديد من الاستثمارات المشتركة في عمق القارة الأفريقية وهو ما سنعمل عليه جاهدين.

من ناحيته، أكد حسين الغزاوي أن لجنة الطاقة بالجمعية حريصة من خلال خطة طموحة عام ٢٠٢١ في تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المهمة وغير التقليدية وفق توجه ورؤية واستراتيجية الجمعية.

أشار الغزاوي إلى أن هذه الزيارة لإحدى المصانع الكبري لصناعة الأسمدة بمدينة السادات والتي تعد في مقدمة صانعي الأسمدة في مصر والشرق الأوسط وتصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية سيخدم الأهداف التوسعية للتصدير المصري لتحقيق رؤية القيادة السياسية في طريق حُلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوي.

وأردف الغزاوي أننا نهدف تكوين شراكة استرانيجية عميقة وطويلة الاجل مع قطاع الزراعة المصري والعربي والافريقي وأن إيفر جرو للأسمدة تنتج مليون طن من الأسمدة المتخصصة سنويا باستثمارات تبلغ 8 مليارات جنيه، وتصدر إنتاجها لأكثر من 70 دولة منها اليابان وأمريكا وإيطاليا واليونان والمغرب والجزائر، وتستهدف الوصول لـ100 دولة،، ولديها توسعات صناعية قادمة علي ارض مصر وداخل عمق القارة الافريقية.

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