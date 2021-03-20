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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار جولات الشباب والمواطنين للمشروعات التنموية والسكنية والخدمية ببورسعيد

استمرار جولات شباب بورسعيد على المشروعات التنموية والسكنية والخدمية

السبت 20/مارس/2021 - 02:47 م
جولات شباب بورسعيد
جولات شباب بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قام عدد من أبناء المحافظة ببورسعيد بزيارة المشروعات السكنية الجديدة فى بورفؤاد مشروع الـ ٩٠٠٠، واستمعوا من المختصين عن آخر تطورات العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها وجهود المحافظة فى تنفيذ أكبر عدد من المشروعات السكنية للشباب.

كما شملت الجولة زيارة مول الفرما بحى الشرق وكورنيش قناة الاتصال، للتعرف على التطورات فى مشروعات السياحة التى انجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتى ساهمت فى الارتقاء بالمستوى السياحى والحضارى ببورسعيد.

وأعرب الشباب عن فخرهم بما لمسوه من حجم الإنجازات على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، مؤكدين على ان بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة تؤهلها لتحقيق خطة التنمية المستدامة على أرضها.

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