استمرار جولات شباب بورسعيد على المشروعات التنموية والسكنية والخدمية

قام عدد من أبناء المحافظة ببورسعيد بزيارة المشروعات السكنية الجديدة فى بورفؤاد مشروع الـ ٩٠٠٠، واستمعوا من المختصين عن آخر تطورات العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها وجهود المحافظة فى تنفيذ أكبر عدد من المشروعات السكنية للشباب.كما شملت الجولة زيارة مول الفرما بحى الشرق وكورنيش قناة الاتصال، للتعرف على التطورات فى مشروعات السياحة التى انجزتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتى ساهمت فى الارتقاء بالمستوى السياحى والحضارى ببورسعيد.وأعرب الشباب عن فخرهم بما لمسوه من حجم الإنجازات على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، مؤكدين على ان بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة تؤهلها لتحقيق خطة التنمية المستدامة على أرضها.