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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 455 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية

السبت 20/مارس/2021 - 02:46 م
دواء بيطري مخالف
دواء بيطري مخالف
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.

وقامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع الرقابة التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبوحماد، تم خلالها المرور على معرضين بيع أدوية بيطرية وأسفرت عن تحرير محضر مخالفة وضبط 455 عبوة لـ ( 36 صنف) دواء بيطري مخالف ( محظور تداوله بيطريًا – مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ) و4010 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

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