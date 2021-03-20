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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالبحر الأحمر.. ربت 5 أبناء وجميعهم حصلوا على مؤهلات عليا

السبت 20/مارس/2021 - 02:46 م
الأم المثالية بالبحر
الأم المثالية بالبحر الأحمر
علي عواد
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم أسماء عدد من الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية، وجاءت من بينهن السيدة شاذلية محمود عبدالاه، من محافظة البحر الأحمر، مقيمة بمدينة الغردقة، بمنطقة ابو العباس، حاصلة على مؤهل متوسط، تبلغ من العمر 62 عامًا.

تزوجت شاذلية في سن صغير عام ١٩٨٣ وكان زوجها يعمل بأحد المهن الحرة البسيطة، واضطر الزوج للسفر لإحدى دول الخليج لزيادك دخل الأسرة، وسافرت الأم لتعيش معه مدة تجاوزت العشر سنوات لتقوم برعاية ابنائها، ثم عادت هي وابنائها مرة أخرى، ليعود بعد ذلك الزوج ويعمل بمشروع صغير وهو تجهيز مطعم للمأكولات الشعبية وتوفي عقب ذلك عام ٢٠٠٣ وهو في العقد الخامس من العمر تاركًا خلفه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة بمعاش صغير.

لينخفض دخل الأسرة بعد وفاة الأب واضطرت الأم للعمل من المنزل وتجهيز وجبات منزلية وبيعها وتسويقها بمحيط اقامتها حتي تستطيع استكمال مسيرة التعليم لأبنائها وسد احتياجاتهم، لتستطيع تربية ابنائها الخمسة وحصلوا جميعا علي مؤهلات عليا. الابن الاول ليسانس آداب والابنه الثانية ليسانس حقوق، والثالثة حصلت علي بكالريوس علوم ادارية، والربعة ليسانس حقوق، والابن الخامس بكالريوس تجارة.

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