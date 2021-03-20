الأم المثالية بالدقهلية.. رحلة كفاح مع الوالدين والأبناء

‎حصلت نورة السعيد عبد العزيز، على جائزة الأم المثالية على مستوى محافظة الدقهلية، ابنه مدينة الجمالية.وأوضحت الام المثالية انها عانت كثيرًا من أجل تربيه أبنائها، فتوفى زوجها وهى فى عمر ال32 عاما، وكان لديها 3 أبناء، الأول كان عمره 15 سنة، والأوسط كان يبلغ من العمر13 عام، والصغير كان يبلغ من العمر أيضا 9 أعوام، تركها زوجها الذى كان يعمل ليلا ونهارا بمعاش شهرى 340 جنية فقط، فقررت السيدة أن تكون رجل البيت من أجل الإنفاق على ابنائها الثلاثة‎وأضافت الأم أنها قامت بالعمل فى محل صغير لتجارة الأخشاب مكان زوجها وفوجئت بديون كبيرة على المحل، واتفقت مع التجار أن تأخذ البضائع بالقسط المريح لحين سداد المديونية، إلى أن تمكنت من ذلك، وكانت تشرف على العمال والبضائع والعمل بأكملة وسط الرجال، من أجل تكلمة تربية أولادها، وبعد أن كبر الأبن الأكبر كان يريد أن يترك الدراسة، من أجل مساعدتى ولكنها رفضت ذلك.‎ولفتت إلى أن الحمل ليس أبنائها فقط، بل مرض والديها التي قررت أن تقوم بخدماتهم فى المنزل التى تعيش فيه، وتوفيت والدتها وظل أبيها يعاني من مرض الزهايمر وتصلب بالشرايين، وقصور بالدورة التموية معها، وقررت أن تحفظ نصف القرآن الكريم، وتمكن من الحصول على شهادة فى التجويد من معهد القرآن باللأزهر الشريف.‎وازدادت على السيدة الأمراض إلى من السكر والضغط والهشاشة فى العظام، ولكنها كانت توفر حق الكشف من أجل الأنفاق على ابنائى، ولكن حصد كل هذا التعب والكفاح بعد نجاح أبنائها، فحصل الأبن الأكبر على كلية التجارة وساعدها فى العمل بتجارة الأخشاب، والأوسط حصل ايضا على بكالريوس هندسة، والأخير فى السنة النهائية بكلية الهندسة.