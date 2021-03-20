«الأنفاق»: القطار السريع ينقل 45 ألف موظف فى الساعة للعاصمة الإدارية

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائي سينقل ما يقرب من 45 ألف موظف في الساعة الواحدة، للعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما سيساعد بشكل أساسي في تخفيف أعباء المواصلات على الموظفين.وأوضح "والي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الموظف سيتمكن من الوصول لمقر عمله من وسط البلد حتى العاصمة الإدارية في أقل من 45 دقيقة وهو إنجاز كبير، وتكلفة تذكرته لن تختلف كثيرًا عن التذكرة العادية لخطوط المترو، فسيكون سعره بسيطًا مقارنة بالوسيلة الحديثة التي سيستقلها الراكب.وأشار إلى أنه بجانب ذلك فهناك محطة داخل العاصمة الإدارية الجديدة باسم "الموظفين"، لنقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير اشتراكات مخفضة للموظفين، فالمخطط أن يصل أي مواطن للعاصمة الجديدة عن طريق المترو وليس السيارة الخاصة به.