أشبه بجبال الثلج.. «السياحة» تحتفي بتقرير «CNN» عن ملاحات بورفؤاد

احتفت وزارة السياحة والآثار بتقرير "CNN" بالعربية عن مصر، تحت عنوان "أشبه بجبال الثلج.. ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟"، استعرضت خلاله "ملاحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.وقال التقرير، وفق ما استعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور انستجرام، إن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة تقوم بتجميع كافة التقارير الدولية التي تنشر عن السياحة المصرية وتعمل على إعادة عرضها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها لطمأنة السائحين وزيادة ثقتهم في المقصد المصري لثقتهم بهذة المؤسسات الدولية.