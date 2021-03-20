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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقديم 56.910 جرعة جديدة من لقاح كورونا في الإمارات

السبت 20/مارس/2021 - 02:43 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تقديم 56.910 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاءها حتى الآن، بلغت 7.181.056 جرعة، بمعدل توزيع 72.61 جرعة لكل 100 شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 2.013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 240.035 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 438.638 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.433 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.240 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 420.736 حالة.

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