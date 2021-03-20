وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 1260 طن قمامة من قريتين

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من مقلب كفر أبو دياب التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية وقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقرى المحافظة كإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 900 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بكفر أبو دياب التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية بواقع (45) نقله على مدار سبعة أيام، فضلًا عن رفع (360) طن قمامة ومخلفات من (شارع المقابر) بقرية شيبة النكارية بواقع (18) نقلة باستخدام (5) معدات (3 سياره قلاب - 2 لودر) تابعة لوحدة التدخل السريع.