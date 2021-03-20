وزير الدفاع الأميركي يشيد بالتزام الهند «كشريك أساسي» في المنطقة

أشاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت "بالالتزام المتزايد" للهند التي التقى رئيس حكومتها ناريندرا مودي، مشيرا إلى "شركاء على الموجة نفسها"، بينما يثير نشاط الصين في المنطقة قلق البلدين.والهند شريك أساسي للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتهيمن الصين على محادثاتها مع نيودلهي.وزيارة أوستن إلى الهند هي أول لقاء مباشر بين نيودلهي والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الديموقراطي جو بايدن.ووصل لويد أوستن في وقت متأخر الجمعة إلى نيودلهي والتقى مودي ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي إن أوستن "أشاد بالدور القيادي للهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتزامها المتزايد مع شركاء على الموجة نفسها في المنطقة للدفاع عن أهداف مشتركة".ومن دون ذكر الصين بشكل مباشر، كتب مودي في تغريدة "الهند والولايات المتحدة ملتزمتان شراكة استراتيجية تمثل قوة لصالح الكوكب".وتأتي الزيارة بعد أول محادثات فاترة أجراها الخميس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ومسؤولين صينيين كبيرين في ألاسكا.عقدت الأسبوع الماضي قمة افتراضية بين الرئيس الأميركي ورؤساء حكومات استراليا والهند واليابان، لمبادرة مشتركة لإنتاج مليار لقاح ضد كوفيد-19 في الهند بحلول 2022، اعتبرت خطوة أولى في تحرك دبلوماسي ضد الصين.والتقى أوستن السبت وزير الدفاع راجناث سينغ الذي أكد بعد مقابلة وصفها بأنها "مفصلة ومثمرة"، أن التعاون العسكري بين البلدين سيكون "واحدة من الشراكات الأساسية في القرن الحادي والعشرين".من جانبه قال أوستن إن "الهند هي عماد نهجنا في المنطقة"، مشددا على "القيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية المتقاربة" بين البلدين.وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار خلال اليوم.وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة تريد من شركائها في المنطقة أن يعززوا التعاون بينهم لإنشاء "شبكة من الشراكات المتداخلة"، من دون أن تتدخل الولايات المتحدة بالضرورة في جميع العمليات.وفي هذا الإطار، سيجري وزير الخارجية الهندي ونظيرته الاسترالية ماريز باين محادثات منفصلة مع نظيريهما الفرنسي والإندونيسي جان إيف لودريان وريتنو مارسودي في نيودلهي في منتصف أبريل، كما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند صعبة دائما. لكن المخاوف المشتركة بشأن الصين أدت إلى تقارب بينهما منذ وصول مودي إلى السلطة في 2014 وفي عهد الرئيس دونالد ترامب (2017-2021).في 2016، صنفت الولايات المتحدة الهند على أنها "شريك دفاعي رئيسي". ووقع البلدان منذ ذلك الحين سلسلة من الاتفاقات لتسهيل نقل الأسلحة الدقيقة وتعميق التعاون العسكري.ووقعت شركات الدفاع الأميركية صفقات بمليارات الدولارات لتزويد الهند بمعدات عسكرية، بما في ذلك مروحيات في إطار تحديث القوات المسلحة الهندية التي تخطط لتوظيف نحو 250 مليار دولار لذلك.ومع ذلك، تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند. ووقع مودي صفقة بقيمة 5،4 مليارات دولار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018 لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "اس-400".ويخضع الاتفاق لحظر أميركي على مبيعات الأسلحة الروسية وتجري الهند مفاوضات منذ سنوات لتجنب عقوبات كما حدث مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عندما طلبت شراء منظومة "اس-400".