«رياضة الشرقية» تنفذ برنامج «فيلم وندوة وجايزة» لتنمية الطلائع

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام إدارة الطلائع بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ البرنامج القومي ( فيلم وندوة وجايزة ) للطلائع في المرحلة العمرية من سن 12 إلى 16 سنة بمراكز شباب (منشأة رضوان - مباشر - القنايات - الصوة - كفر الدير - الشمس - الصوالح - الحسينية ) وذلك خلال الفترة من 17 إلى 28 مارس الجاري بهدف دعم وتشجيع الطلائع على الإبداع والإبتكار وبناء شخصيتهم وإستغلال أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود بالنفع علي المجتمع.أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فكرة برنامج ( فيلم وندوة وجايزة ) تدور حول عرض أفلام وثائقية ودينية للأطفال بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى دعم وتقوية القيم والأخلاق والمبادئ وترسيخ روح الإنتماء والوطنية ثم تقام ندوة وحلقة نقاش مع الأطفال حول محاور الفيلم ثم يتم طرح أسئلة للطلائع المشاركين وتوزيع جوائز على المتميزين من الطلائع.