إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم
السبت 20/مارس/2021 - 02:40 م
وكالاتطباعة
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 7ر410 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7ر2 مليون في العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7ر2 مليون في العالم.