إعطاء 410.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 7ر410 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 8ر10 مليون جرعة في اليوم على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 3ر122 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7ر2 مليون في العالم.