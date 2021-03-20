الأم المثالية في الغربية: عانيت في تربية بناتي حتى تخرجن من كليات القمة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم أسماء الأمهات المثاليات الفائزات لعام 2020، حيث حصلت صبحية حسن المرسي الحبال والمقيمة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية على المركز الأول للمحافظة.وقالت الأم المثالية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها عملت بعد زواجها مع الزوج في تربية الطيور أعلى سطح المنزل الي جانب الوظيفة لتوفير متطلبات الحياة، موضحة أنه تعرض لوعكة صحية ومرض عام 1994 تزامنا مع ولادتها الابنة الثالثة وبالرغم من ذلك لم تتوانَ عن الوقوف بجانب زوجها أثناء رحلة العلاج التي استمرت 14 عاما، حيث أصيب الزوج بفشل كلوي وكبدي مما جعله غير قادر علي العمل.وأضافت الأم المثالية انها تبلغ من العمر 59 سنة وحاصلة علي مؤهل دبلوم فني تجاري وتعمل كاتبة بمديرية الطب البيطري، بجانب أنها أرملة منذ 13 عام بعدما توفي زوجها بعد صراع طويل مع المرض وترك لها ثلاث أبناء جميعهن إناث في مراحل عمرية مختلفةوأشارت أن زوجها توفي عام 2008 وقامت بالاستمرار بالعمل بمشروع تربية الطيور اعلي سطح المنزل حتى تستطيع تربية بناتها " وكانت أكبرهن في العام الاول من دراستها بكلية الطب والوسطى بالثانوية العامة والصغرى بالشهادة الاعدادية.وأضافت أنها عانت كثيرا فتحملت عبء تكاليف العلاج ورعاية بناتها الثلاثة وكانوا في أعمار تتراوح ما بين 5 سنوات الكبري وشهور للصغري، مضيفة انها تنقلت مع زوجها بين المستشفيات فكانت تسافر يوميا في الصباح الباكر وتعود في الليل لترعي بناتها، حتي أصيبت بعدوي من زوجها بالجهاز التنفسي ب" مرض الدرن "..وأشارت إلى أن جميع بناتها حاصلات علي شهادات عليا من كلية الطب والصيدلة وأنها فخورة بعملها الذي جعلهن في هذة المكانة الكبيرة، مضيفة أن بناتها قمن بالاشتراك في المسابقة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بدون علما، وانها سعيدة بتكريمها اليوم.