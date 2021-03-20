التحفظ على 9 آلاف طن منظفات مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ 9،948 طن منظفات، و137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مخزنين دون ترخيص، ومصنع وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود بلاغ بوجود مصنع ومخزنين دون ترخيص لتصنيع وتخزين المنظفات والمناديل الورقية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.تمت مداهمة المصنع، و2 مخزن "دون ترخيص"، وبتفتيشها عثر بداخله على 9،948 طن منظفات، و137496 عبوة مناديل ورقية مختلفة الأنواع دون ترخيص وبيانات، وتسجيل علامة تجارية مجهولة المصدر بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس وقانون المنتجات الصناعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.