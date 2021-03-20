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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فرنسا تستهدف تحقيق معدل نمو 6% في 2021 رغم الإغلاق الجديد

السبت 20/مارس/2021 - 03:18 م
برونو لو مير
برونو لو مير
وكالات
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أكدت فرنسا، اليوم السبت، هدفها الخاص بتحقيق معدل نمو 6 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى اليوم، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية، برونو لو مير، في مقابلة مع محطة "فرانس إنتر" الإذاعية: "أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6 في المئة في 2021 اللحظة التي نرفع فيها القيود، تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية".

وحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، بدأ، اليوم السبت، تطبيق حزمة جديدة من القيود، والتي تطال حوالي ثلث سكان البلاد.

وفي ظل الإجراءات الجديدة التي تسري لمدة أربعة أسابيع، ستواصل الأعمال الضرورية والمدارس فتح أبوابها، على النقيض من عمليات الإغلاق السابقة.

يشار إلى أن فرنسا تخضع لحظر تجول ليلي منذ منتصف شهر يناير الماضي، ورغم ذلك ارتفع معدل العدوى بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة.

وكان هناك بطء نسبي في إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا، مثلها في ذلك مثل دول أوروبية أخرى، مما عرقل إمكانية التعافي الاقتصادي.

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