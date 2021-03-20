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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعيدا عن الهدايا التقليدية.. المحال تستعد لاستقبال عيد الأم

السبت 20/مارس/2021 - 02:38 م
هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم
آية سالم - حسام عسل
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شهدت عدد من محال الهدايا المختلفة استعدادات لاستقبال عيد الأم غدا الأحد، حيث تباينت المعروضات والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين، إلا أن هذا العام تميز بزيادة الإقبال على الهدايا غير التقليدية وعلى رأسها الساعات وأدوات التجميل والعطور.

وقال محمد أحمد مسئول عن إحدى محال الهدايا، إن حرص على تزيين المحل بأدوات التجميل والعطور وعمل بعض العروض لجذب المواطنين على الشراء في عيد الأم، لافتا إلى أن هناك عزوف عن شراء الهدايا التقليدية والبعض يبحث عن أشياء جديدة يمكن تقديمها بعيدا عن الأدوات المنزلية والملابس.

ومن جانبه، أوضح عصام العربي صاحب إحدى محال الهدايا أن هناك بعض المنتجات شهدت ارتفاع في الأسعار تزامنا مع عيد الأم، خاصة وأن هناك بعض التجار يستغلون المواسم لرفع الأسعار تعويض لخسائر الموسم الماضي، على عكس مستلزمات أخرى شهدت استقرارا في الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأكد عمر عبدالرحمن مسئول عن أحد المحال أن الإقبال متزايد على العطور وأدوات التجميل على عكس الأعوام الماضية كان هناك اهتمام بالأدوات المنزلية والكهربائية، لافتا إلى أن أسعارهم مناسبة لكافة الفئات وغير مبالغ فيها كالهدايا الأخرى المتعلقة بالأدوات المنزلية.

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