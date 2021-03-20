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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بالشرقية: لم أفعل شيء استثنائي.. وأبنائي سر سعادتي

السبت 20/مارس/2021 - 02:38 م
الأم المثالية بالشرقية
الأم المثالية بالشرقية
سارة الوردانى
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"توفى زوجى منذ 22 عامًا تاركا لي طفلين ألحقتهما بالشرطة والقوات المسلحة.. وأولادى هم أغلى ما أملك وما فعلته لهم هو واجبي".. كانت تلك كلمات التي استهلت بها الحاجة سمية حديثها لـ"الدستور"، بعد فوزها بلقب الأم المثالية بالشرقية.

الحاجة سمية عمر علي، مقيمة بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، والدة رنا وأحمد، والذين أقدموا على تقديم أوراقها وترشيحها للفوز بلقب الأم المثالية كمكافأة لها على ما قدمته لهما.

وقالت الحاجة سمية: "أنا لم أفعل لهم أي شيء استثنائي، وكل ما فعلته هو واجبى نحوهم لأنهم سر سعادتي"، مشيرة إلى أنها خريجه كلية دراسات إنسانية وتعرفت على زوجها محمد السيد وتم الزواج، وكلل الله حياتهم برنا وأحمد، ولكن إرادة الله كانت أقوى بعد أن توفي الزوج وترك لها رنا عمرها 6 سنوات وأحمد في عمر 3 سنوات، فعكفت على تربيتهم أحسن تربية ووهبتهم حياتها وكرست لهم نفسها، وقررت حمايتهم والحفاظ عليهم.

وأضافت أنها تمكنت من تعليم أبنائها تعليما عاليًا، حيث أصبحت "رنا " نقيبا في القوات المسلحة وأحمد حصل علي ليسانس حقوق وحاليًا طالب في أكاديمية الشرطة.

وأشارت إلى أن أبنائها هم من قامو بتقديم أوراق ترشحها للمنافسة على لقب الأم المثالية رغم رفضها للأمر في البداية، ولكنهم أصروا على ترشيحها.

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