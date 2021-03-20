التحفظ على 386 ألف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 386،307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بدون بيانات، اشتباه فى تغير الخواص الطبيعية داخل مخزنين بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود بلاغ بوجود مخزنين بدون ترخيص يوجد به سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.وتم مداهمة الخزنين والقي القبض على المسؤولين عنه وبتفتيشه عثر علي 386،307 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بدون بيانات، اشتباه فى تغير الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.