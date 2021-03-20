يحد من المضاعفات.. طبيبة تنصح المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

نصحت الدكتور منى صلاح، طبيب بمستشفى السويس العام، المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث استقبلت مصر 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، هدية من الصين.وتابعت "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "العالم كله بيتسابق عشان ياخد اللقاح، اللي قدامه فرصة ياخد أى لقاح ياخده"، موضحًة أن اللقاح يحد بشكل كبير من المضاعفات التي يسببها الإصابة بفيروس كورونا، والتي بتصل لفشل التنفس، والحاجة للتنفس الصناعي ومن ثم الوفاة".يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.