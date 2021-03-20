«العالمى للسفر» يعقد قمته السنوية بالمكسيك أبريل المقبل

أعلن المجلس العالمي للسياحة والسفر عن عقد القمة السنوية هذا العام تحت عنوان "توحيد العالم من أجل التعافي" في كانكون بالمكسيك الشهر المقبل، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل.وقال مجلس السياحة والسفر، في بيان له اليوم، إن العالم يشهد تقدمًا في إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأصبحت الممرات الرقمية أكثر تطبيعًا وانتظامًا متزايدًا لتدابير الصحة والنظافة التي تشير إلى أن البلدان تستعد لاستئناف السفر الدولي من خلال جميع التدابير والبروتوكولات الصحيحة، مشيرًا إلى أنه حان الوقت المناسب لعقد القمة، وستكون منصة مثالية لمناقشة تعافي القطاع الذي دمره بسبب جائحة فيروس كورونا.وأعلنت جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن متحدثين من جميع أنحاء العالم سيشاركون، أيضا الرئيس السابق لكولومبيا والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2016 خوان مانويل سانتوس، وسيصعدون إلى المنصة خلال القمة العالمية.وأكدت أن المجلس سيعلن عن تقديم عدد من المبادرات الرئيسية المتعلقة بقطاع السفر والسياحة في القمة العالمية، التي تركز على الاستدامة والأجندة الرقمية والتأثير الاجتماعي للسفر والسياحة وتمكين المرأة.وأشارت إلى أن هيئة السياحة العالمية سوف تطلق "إعلان تمكين المرأة" في القمة العالمية، التي تأمل أن ينضم إليها 200 عضو من القطاع الخاص، للتركيز على تحديد السياسات والتأثير عليها التي يمكن أن تساعد في تمكين النساء من جميع مناحي الحياة وضمان وصول جهود التعافي إلى النساء في جميع أنحاء العالم، وستعمل المبادرة أيضًا على تقليل الفجوة بين الجنسين في السفر والسياحة.