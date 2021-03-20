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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثمان الفنان التشكيلي عادل نصيف بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 02:30 م
جثمان الفنان التشكيلي
جثمان الفنان التشكيلي عادل نصيف
البحيرة معوض هويدى
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وسط إجراءات احترازية، شيع منذ قليل المئات من أهالي الفنان القبطي عادل نصيف، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمسقط رأسه بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ويعد عادل نصيف أول مصري على مستوى دول الشرق الأوسط حصد بسابقة أعماله الفنية فرصة ترجمة كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وصدر الكتاب بالفعل في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 2018، ولاقى قبولًا على المستوى العالم خاصة أنه يشرح فن الأيقونة القبطية.

بدأت مسيرته الفنية مبكرا بعد تخرجه في كلية الفنون الجميلة وانطلق بعدها إلى أوروبا وتحديدا هولندا بمدن أمستردام، أوترخت، ليواردن، اسن، ايندهوفن وأخيرا مدينة زيلاند، حيث قام باستكمال وتركيب أعمال وأيقونات فنية بمساحات كبيرة احتلت 7 كنائس أرثوذكسية، وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بتدشين بعض هذه الأعمال ولاقت الأعمال الفنية إعجاب الشعب القبطى والمهجر وخاصة أن الأعمال بها تميز واضح وحافظ فيها الفنان على الروح المصرية بعيدا عن التغريب الذى رفضه بشدة وأكد هوية الفن القبطى ولذلك أطلق عليها لقب الفنان حارس الهوية.

ورشح المركز الثقافى المصرى اليونانى بأثينا الفنان عادل نصيف ممثلا لمصر في المعرض الدولى بأثينا والذى أقيم بجاليرى ميلينيا مركورى وضم فنانين من خمس دول هى روسيا وأرمينيا وبلغاريا وقبرص ومصر تحت رعاية منظمة اليونسكو، وكان يشارك الفنان بأيقونة مساحتها 120 في 65 تمثل العائلة المقدسة.

وأكد شقيق الفنان التشكيلي الراحل عادل نصيف، العمدة رشدى نصيف عمدة قرية أبو حنا أن بداية ظهور موهبة الراحل فى الفن التشكيلي بدأت خلال المرحلة الثانوية، مضيفا أن الراحل أصيب بفيروس كورونا عن طريق انتقال العدوة من ابنائه منذ اسبوعين وتماثل ابنائه للشفاء، لافتا الى ان الراحل كان محتجزا بمستشفى الرواد بالإسكندرية، مشيرًا أن الراحل لدية ابنتان، سارة تدرس بكلية طب اسنان جامعة الاسكندرية وساندرا فى كلية فنون جميلة.

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