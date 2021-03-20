الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

كشف تقرير عن أن الدنماركيين يحتلون الآن المرتبة الثالثة بعد فنلندا وآيسلندا وفق التقرير العالمي للسعادة لعام 2021 المنشور حديثا.وذكرت صحيفة "كوبنهاجن بوست" الدنماركية- على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أن الدنمارك ظلت لسنوات تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر سعادةً في العالم.يذكر أن إحصاءات تقرير السعادة العالمي لهذا العام قد تأثرت بشدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".وقد أشار تقرير هذا العام إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من المتغيرات لتتبع حجم ومدى انتشار الآثار الناجمة عن فيروس "كوفيد-19" على السعادة.