الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

جاءت دولة الأردن في المرتبة 127 عالميًا في "مؤشر السعادة" للعام 2021، الذي شمل 149 دولة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" اليوم السبت، أن الشعب الأردني صنف ضمن الشعوب الأقل سعادة، خلال جائحة كورونا التي بدأت بالتفشي في العالم نهاية العام 2019، وحتى اليوم.واستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تنشر سنويًا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد "جالوب" يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.