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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

السبت 20/مارس/2021 - 02:39 م
عاصفة مغناطيسية شمسية
عاصفة مغناطيسية شمسية
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قال الفلكي الأردني عماد مجاهد، اليوم السبت، إن الشمس أطلقت رياحا شمسية قوية على شكل عاصفة مغناطيسية باتجاه الكواكب السيارة، ومن ضمنها كوكب الأرض، ويتوقع بدء تأثيرها على الأرض يوم غد الأحد.

وأوضح مجاهد- لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن هذه العاصفة تعتبر متوسطة القوة من حيث تصنيف العواصف الشمسية، وسببها ظهور ثقب عملاق في النصف الجنوبي من قرص الشمس، ويتوقع تأثيرها على الأقمار الصناعية وسفن الفضاء والاتصالات الفضائية ورحلات الطيران خاصة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تظهر ظاهرة "الشفق القطبي"، وهي ظاهرة سماوية طبيعية نتيجة تفاعل الجسيمات المشحونة كهربائيا، المرافقة للعاصفة الشمسية، مع المجال المغناطيسي الأرضي، وأن العاصفة الشمسية تحدث نتيجة للانفجارات النووية في الشمس، وتنطلق بسببها نحو الفضاء رياح شمسية يصل مداها إلى معظم الكواكب السيارة، ولكن تقل كثافتها كلما ابتعدت عن الشمس.

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