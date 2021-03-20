علماء صينيون: اكتشاف مواقع قرابين ونحو 500 قطعة عمرها 3000 عام

عثر علماء آثار صينيون، اليوم السبت، على ست حفر قرابين جديدة وأكثر من 500 قطعة تعود إلى 3000 عام في موقع أطلال "سانشينغدوي" الأسطوري بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وقال "تانغ فاي"، رئيس فريق التنقيب في أطلال سانشينغدوي ورئيس معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة سيتشوان- في تصريح اليوم- إن الحفر الجديدة تقع بجوار حفرتين لتقديم القرابين تم اكتشافهما عام 1986، حيث تشكل هذه الحفر معا منطقة قدم فيها سكان حضارة "شو" القديمة القرابين إلى السماء والأرض وإلى أسلافهم، وصلوا من أجل الرخاء والسلام.وأوضح فاي أن الحفر مستطيلة بمساحات تتراوح بين 5ر3 و19 مترا مربعا. وحتى الآن، استخرج علماء الآثار عناصر ثقافية مختلفة من أربع حفر، بما في ذلك قطع من أقنعة ذهبية ورقاقة ذهبية وأقنعة برونزية وأشجار برونزية وعاج ويشم، فيما لا تزال بقية الحفر المكتشفة حديثا قيد التنقيب.وأضاف "فاي" أنه تم أيضا استخراج قطع من منحوتات عاجية، وبقايا منتجات من الحرير والنسيج، وأرز متفحم وبذور أشجار.ويعد موقع أطلال سانشينغدوي من بين أفضل 10 اكتشافات أثرية في الصين خلال القرن العشرين، حيث تبلغ مساحة الموقع الأثري 12 كيلومترا مربعا. ويعتقد أنه بقايا مملكة شو، التي يعود تاريخها إلى حوالي 4800 عام واستمرت لأكثر من 2000 عام، ووضعت السلطات الصينية أطلال سانشينغدوي تحت الحماية على المستوى الوطني في عام 1988.