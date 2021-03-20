ليبيا: إصابة 8 أطفال بقذيفة في حي زمزم ببنغازي

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي شرق ليبيا، اليوم السبت، عن أنه استقبل أمس ثمانية أطفال مصابين جراء سقوط قذيفة بحي زمزم.وأوضحت إدارة المستشفى في منشور مقتضب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الإصابات تراوحت بين المتوسط والحرج، ومنهم من تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى.ولم يوضح المستشفى سبب سقوط القذيفة ومن وراءها.