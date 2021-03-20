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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات احتجاجية في تونس تطالب برحيل الإخوان

السبت 20/مارس/2021 - 03:01 م
مظاهرات احتجاجية
مظاهرات احتجاجية
مروة عنبر
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نظم أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان.

وطالب المحتجون بحل البرلمان، واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما تقدمت عبير موسي مظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد.

وأثار قرار منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة توترًا واحتقانًا داخل البرلمان، أمس.

وقال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به موسي، وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه.

ودخلت الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث في تونس أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أي بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها.

ويتمسك الرئيس التونسى باستقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ويقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعومًا بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس.

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