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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأم المثالية بكفر الشيخ.. تبرعت بكليتها لإنقاذ زوجها ووهبت حياتها لأبنائها

السبت 20/مارس/2021 - 02:42 م
الأم المثالية
الأم المثالية
عمرو الشامي
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"تبرعت لزوجي بكليتي وبعد وفاته تبرعت بعمري لأولادي".. بتلك الكلمات أوجزت سعيدة عبد الواحد سعد، ابنة محافظة كفر الشيخ والفائزة بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، حيث توفي زوجها منذ 17 عاما وتركها تصارع الحياة بمفردها من أجل تربية طفليها من خلال العمل في الأراضي الزراعية بالأجر اليومي وأيضا من خلال كشك أقامته لها جمعية الأورمان.

وتسرد الأم المثالية بكفر الشيخ، قصة حياتها لـ"الدستور" قائلة: "أبلغ من العمر 51 عاما، توفي زوجي منذ 17 عاما وتركني وعمري 34 عاما بعد كفاح مع مرضه بـ"الفشل الكلوي" حيث دام صراعه مع المرض 5 أعوام مرحله أولي ومرحله ثانية كانت نتيجتها أن تبرعت له بإحدي كليتي في مستشفي جامعة المنصورة "مستشفي غنيم" عام 2005، وفي أثناء عملية تحليل عينه في نفس المستشفي حدثت مضاعفات له أدت إلى تدهور الكلية المزروعة وساءت حالة زوجي ورجع للغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيا حتى توفي نهاية عام 2005 بعد صراع مع المرض".

وتابعت: شعرت بأن الحياة أظلمت أمامي، فلم أتخيل أن زوجي تركني وأولاده راحلا إلى عالم آخر تاركا لي طفلين لم يتعد عمر الكبير الـ8 سنوات، والصغير 5 سنوات، لتبدأ رحلة كفاحي في تربية أولادي، رافضة كل عروض الزواج ومكرسة حياتي لتربية وتعليم أولادي.

وتابعت: "فاستطعت بعون الله وفضله أن أحقق حياة كريمة لأولادي من خلال "كشك" من جمعية الأورمان الذي تسلمته أثناء مرض زوجي وبعد وفاة زوجي ومع مراحل تعليم أولادي أصبح لا يكفي فلجأت إلى العمل علي ذراعي "زي ما بيقولوا "في أراضي الفلاحين، وعندما كبر أولادي اشتغلت في الأسواق بمساعدة أولادي الذي لم يتجاوز عمرهم الـ12 عامًا، الذين كبروا وتحملوا عبء الحياة ومعاناتها قبل أوانهم وكانوا لي نعم السند في حين تخلي عني كل قريب، هاربين من مسؤلية أطفالي ولم يكن بجانبي سوي الله".

وأوضحت: "تخرج ابني االصغير العام الماضي من هندسة زراعية بجامعة الأزهر بأسيوط بينما ابني الأكبر طالب في كلية الطب البشري بجامعة الأزهر بالقاهرة، وبفضل الله حافظين كتاب الله وحاصلين على شهادة التخصص في القراءات في معهد قراءات كفرالشيخ، كرست حياتي لرعاية وتربية أبنائي فكنت لهم الأب والأم والأخت والصديقة ورفضت الزواج مرة أخرى، وظللت أبحث عن لقمة العيش وأنا لا أتقن أي حرفة، كنت أبحث ليلا ونهارا لتوفير لقمة العيش ولكي أستطيع مواجهة احتياجات الأبناء المعيشية، بالرغم من ألم وتعب وتغير في الوظائف الحيوية لجسدي بعد عملية".

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