الأم المثالية بالإسكندرية.. ترملت في سن الـ25 وعملت خيّاطة لتربية أبنائها

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، منذ قليل، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وحصلت صباح أنور شنودة الجندي، على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، عن قصة كفاح وعطاء مع أسرتها المكونة من ثلاثة أبناء، بعد وفاة زوجها منذ 38 عامًا فأصبحت الأم والأب.والسيدة صباح أنور، 63 عامًا، تزوجت في سن 18 عامًا، وتوفي زوجها نتيجة هبوط حاد في القلب، لتصبح أرملة في سن الـ25 من عمرها، وأعمار أبنائها من 7سنوات، و4 سنوات، وشهور، وكان معاش زوجها بسيطا يبلغ 25 جنيهًا لترك الزوج الشركة التي كان يعمل بها قبل الوفاة.وأصرت على تعليم أبنائها لتعوض فيهم عدم استكمال تعليمها، حيث تركت المدرسة قبل استكمال المرحلة الابتدائية، وبدأت بالعمل لتوفير دخل إضافي بجانب المعاش، حيث اشترت ماكينة خياطة، وبدأت بالعمل في خياطة الستائر والملايات للجيران والمقربين.تحمّل الأبناء المسئولية مع والدتهم، حيث عملوا في الإجازة الصيفية لمساعدة الأم وتوفير مصروفات الدراسة، بجانب بيع الأم كل ما تملكه من مصوغات لمواجهة أعباء الحياة.تخرج الابن الأكبر فى كلية الهندسة وعمل مهندسًا، والابنة الوسطى ليسانس تربية وعملت معلمة، والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة محاسبة، وزوجت نجلها الأكبر وابنتها الوسطي، وما زالت الابنة الصغرى تعيش مع الأم.