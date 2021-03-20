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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان الصلح في خصومة ثأرية بين 3 عائلات

السبت 20/مارس/2021 - 02:21 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بقرية روافع القصير بمركز سوهاج بين عائلات "أولاد حسين" بروافع القصير، و"أولاد علي" بالعمرة، و"أولاد الدقايشة" بأولاد نصير بمركز سوهاج، بحضور اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير الأمن، والمستشار حمودة السيد رئيس لجنة المصالحات، وكلا من النائب أحمد عواجه، والنائب حاتم مبارك، والنائب خالد أبو الوفا، والنائب عاطف كعربان، والنائب رفعت شكيب، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، خلال كلمته، على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيرًا الى أن هذا الصلح يأتي في إطار اهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

ووجه "الفقي" التهنئة للعائلات أطراف المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف والتفرقة، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيدًا بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة؛ لأنهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقة، ولابد أن ينعموا بالأمن والاستقرار حتى يؤدوا واجبهم المنشود نحو وطننا الغالي مصر، ووضع سوهاج بالمكانة التي تستحقها، مشيدا بروح المحبة والتسامح والسلام الاجتماعي الذي ينعم به أبناء سوهاج.

ومن جانبه أكد اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج الحرص على إنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى المجهودات التي تتم لإنجاز باقي المصالحات والتفرغ للتنمية والبناء، موجها الشكر لأطراف المصالحة على الاحتكام لصوت العقل.

يذكر أن الخصومة بين العائلات ترجع الى أقل من عام، حيث تسببت مشاجرة في مقتل أحد أفراد عائلة أولاد حسين بروافع القصير، وتمت مراسم الصلح وأداء القسم وإنهاء الخصومة بتقديم " القودة " وسط فرحة من الأهالي.

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