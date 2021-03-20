الجامعة المصرية اليابانية تستحدث 10 برامج بكلية الهندسة

أعلنت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة منى جمال الدين، استحداث 10 برامج أكاديمية جديدة لطلاب الدراسات العليا بالكلية لربط الخريجين بسوق العمل المحلية والدولية في تخصصات هندسة مصادر الطاقة والهندسة البيئية والكيميائية والبتروكيماويات.وقالت جمال الدين، في تصريح اليوم السبت، إن البرامج الجديدة تتضمن دبلومات في الهندسة الحسابية لأنظمة الطاقة، التبريد وتكييف الهواء، والتسخين والتبريد الشمسية، وإدارة وترشيد الطاقة، والمدن المستدامة وتكنولوجيا المباني، وجودة الهواء، المياه ومعالجة مياه الصرف، التكنولوجيا النظيفة.وأشارت إلى أن الكلية يوجد بها معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا يوفرها الجانب الياباني منها الميكرسكوب الإلكتروني وأجهزة الامتصاص الذري وورش كاملة على أحدث مستوى وكل أجهزة التحليل.