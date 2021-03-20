تايلاند تجري محادثات مع «سينوفاك بيوتيك» الصينية لشراء 5 ملايين جرعة

أعلنت وزارة الصحة التلايدندية عن إجراء محادثات مع شركة (سينوفاك- بيوتيك) الصينية؛ بهدف شراء 5 ملايين جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بعد أن حصلت على 800 ألف جرعة إضافية من اللقاح نفسه.وكتب وزير الصحة التايلاندين، أنوتين تشارنفيراكول، حسب ما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت: "أن القرعة كانت مخصصة لمزيد من العاملين الصحيين والمجموعات المعرضة للخطر على مستوى البلاد".وأضاف أن المليون جرعة المتبقية من طلب تايلاند الأول البالغ مليوني جرعة من شركة (سينوفاك- بيوتيك) الصينية ستصل الشهر المقبل.