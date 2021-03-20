قصر المانسترلي يستضيف حفل الرباعي «دي اميتشي» اليوم

يستضيف المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل الرباعي الوتري "دي اميتشي"، وذلك ضمن حفلات الموسم الثاني للمركز في الثامنة من مساء اليوم السبت.ويقدم رباعي "دي إميتشي" من الموسيقى الكلاسيكية ما كُتب خصيصًا للرباعي الوتري، من أعمال "موتسارت" و"شوبرت".ويتكون رباعي "دي اميتشي" من: عازف الفيولينة الأول مدحت عبد السلام، خريج كونسرفتوار القاهرة عام 1982، حصل على شهادة virtuosite، ثم درس بفرانكفورت - ألمانيا، عمل بكونسرفتوار جنيف، وأوركسترا أوبرا زيورخ، ويشارك بالعزف الفنان أحمد علي – عازف الكمان الأساسي بأوركسترا أوبرا القاهرة ومدرس آلة الفيولينة ببيت العود العربي.ويضم الرباعي الفنانين: محمود زكريا – صوليست الفيولا بأوركسترا القاهرة السيمفونى ومدير أوركسترا سينكوب، والفنان شادى حنا رائد مجموعة التشيللو بالأوركسترا والحاصل على الجائزة الأولى بمهرجان دبي الدولي للسلام 2008، وشهادة التميز في الفنون من وزارة الثقافة والسياحة بكوريا الجنوبية.