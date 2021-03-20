تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار فارس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل جلسات الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة الاثنين المقبل وذلك لطلب ندب خبير لفحص الحلقة وبيان وجود تقطيع من عدمه.ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى.