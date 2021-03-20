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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هناء فوزي تفوز بلقب الأم المثالية فى الأقصر

السبت 20/مارس/2021 - 02:48 م
نيفين القباج
نيفين القباج
هدى الأمير
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أعربت هناء فوزي، الأم المثالية الأولى على محافظة الأقصر، عن سعادتها إزاء اختيارها كأم مثالية في محافظتها، وذلك ضمن مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات 2021، أن المرأة تخدم في المجتمع ولها دور كبير، والدولة لا تبخل على خدمة المجتمع والأسرة والعمل الدائم على التمكين الاقتصادي.

وقالت إنها تبلغ من العمر 60 عامًا وتوفى زوجها منذ 32 سنة، وبعد وفاته تحملت مسئولية تربية أولادها «ترك ليا طفلين الأولى ريتا مبارك 6 سنوات، وتعمل حاليا دكتورة تحاليل، وريمون 3 سنوات ويعمل طبيب نساء وتوليد».

وأضافت، الظروف اضطرتني أن أحصر عملي ما بين المحاماة والمحكمة، وكنت أتمنى أن يكون لي مكتب خاص، إلا أن رعاية أبنائي منعتني من ذلك، ولكني لم ولن أندم يوما واحدا على كفاحي مع أولادي، «لو عاد بي الزمن لاخترت نفس التضحيات».

وعن لحظة إبلاغ فوزها بالأم المثالية، قالت إنها لحظة لا يمكن وصفها، و«يكفي شعوري بأن أولادي قدروا تعبي معاهم طول السنين الماضية».

من جانبها، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في مستهل كلمتها لإعلان الأمهات المثاليات لعام 2021 وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الأحد.

وأشارت القباج إلى أن الرئيس جعل من هذا اليوم يومًا جميلًا واعترافًا منه بدور المرأة في المجتمع المصري.

وتابعت: المرأة تساهم في التنمية والتمكين الاقتصادي، وأوصيكم خيرا أن يكون لنا دور في النهضة الاقتصادية، مؤكدة أن الدولة لا تبخل على أي مشروع من مشروعات التنمية.

وقالت لأمهات الشهداء: هنيئا لكم ولهم وهم في الجنة إن شاء الله، كما وجهت الشكر لجميع الأطباء والعاملين في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن المرأة تلعب دورًا بطوليًا داخل المجتمع.

يذكر أنه، تتضمن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.

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