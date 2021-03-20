رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاضي عرفي.. قصة الأم المثالية «الأسطورية» على مستوى الجمهورية

السبت 20/مارس/2021 - 02:14 م
الأم المثالية
الأم المثالية
مصطفى دياب
طباعة
اختارت وزارة التضامن الاجتماعي، فاطمة السيد أحمد، الام المثالية على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢١.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة، أن الأم المثالية، تخرجت في كلية الحقوق، ومقيمة في عزبة توفيق بالتل الكبير، وبدأت قصة كفاحها بحصولها على الثانوية العامة، حيث كانت حاصلة على معهد فني تجاربي، ولديها ابنتين، الكبرى دعاء محمد عبدالسلام معهد حاسب آلى، والصغرى الزهراء ليسانس دراسات إسلامية قسم أصول الدين، وهما متزوجتين.

وتعمل الأم المثالية في مجال البناء، حيث تعلمت المهنة من والدها وكانت تعمل فى بداية عملها في البناء بالطين ثم بالطوب، وبدأت عاملة من ضمن العمال مع والدها وشعرت بحب المهنة، فاتقنتها، وتزوجت لكن لم يكتب لزواجها الاستمرار، وعادت لمهنة البناء مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن أول عملها كان في السبعينات، وأول أجرة حصلت عليها اليومية جنيهان، وأصبحت يوميتها حوالى 150 جنيهًا حسب الظروف.

ولفتت إلى أن مهنة البناء لها مواسم وأثناء توقف موسم البناء تعمل في أشياء عديدة لتوفير مصاريف البيت، حيث عملت في العديد من المهن مثل مصورة للحفلات سواق على جرار زراعى وسائق على سيارة نقل، كما عملت قاضي عرفي لحلها مشاكل المواطنين، كما عملت على محو أمية حوالى 300 شاب وفتاة من أبناء قريتها، وتبرعت بقطعة أرض لإنشاء مدرسة الفصل الواحد.

موضوعات متعلقة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقي

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

صدور الطبعة الثانية من ترجمة «حزن غير محتمل» لـ بيتر هاندكه