قاضي عرفي.. قصة الأم المثالية «الأسطورية» على مستوى الجمهورية

اختارت وزارة التضامن الاجتماعي، فاطمة السيد أحمد، الام المثالية على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢١.وكشفت مصادر مقربة من الأسرة، أن الأم المثالية، تخرجت في كلية الحقوق، ومقيمة في عزبة توفيق بالتل الكبير، وبدأت قصة كفاحها بحصولها على الثانوية العامة، حيث كانت حاصلة على معهد فني تجاربي، ولديها ابنتين، الكبرى دعاء محمد عبدالسلام معهد حاسب آلى، والصغرى الزهراء ليسانس دراسات إسلامية قسم أصول الدين، وهما متزوجتين.وتعمل الأم المثالية في مجال البناء، حيث تعلمت المهنة من والدها وكانت تعمل فى بداية عملها في البناء بالطين ثم بالطوب، وبدأت عاملة من ضمن العمال مع والدها وشعرت بحب المهنة، فاتقنتها، وتزوجت لكن لم يكتب لزواجها الاستمرار، وعادت لمهنة البناء مرة أخرى.وأشارت المصادر إلى أن أول عملها كان في السبعينات، وأول أجرة حصلت عليها اليومية جنيهان، وأصبحت يوميتها حوالى 150 جنيهًا حسب الظروف.ولفتت إلى أن مهنة البناء لها مواسم وأثناء توقف موسم البناء تعمل في أشياء عديدة لتوفير مصاريف البيت، حيث عملت في العديد من المهن مثل مصورة للحفلات سواق على جرار زراعى وسائق على سيارة نقل، كما عملت قاضي عرفي لحلها مشاكل المواطنين، كما عملت على محو أمية حوالى 300 شاب وفتاة من أبناء قريتها، وتبرعت بقطعة أرض لإنشاء مدرسة الفصل الواحد.