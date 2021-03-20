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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الشعب الجمهوري» بالقليوبية يحتفل بالأم المثالية في بنها (صور)

السبت 20/مارس/2021 - 02:14 م
احتفالية الام المثاليه
احتفالية الام المثاليه ببنها
إسلام نصير
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أقامت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، اليوم السبت، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بقرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها بحضور الإعلامى الحسين عبد الفتاح، القائم بأعمال أمين الحزب بالمحافظة ورجل الأعمال عبد المنعم خضر، الأمين المساعد، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، مع الحفاظ على الإجراءات الإحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الحسين عبد الفتاح، إن هذا الاحتفال رمزي للتعبير عن الدور المحوري لكل أم في حياة الأسرة بما يساهم في بناء المجتمعات وتقديم أجيال صالحة من الأبناء قادرة على بناء الأوطان، كما أن هذا الاحتفال يأتي هذا العام كنوع من أنواع رد الجميل لكل أم بما بذلته من غالي ونفيس من أجل أبنائها أو من أجل مجتمعها ووطنها.

وأضاف أبوسريع إمام، نائب مجلس الشيوخ بالقليوبية عن حزب الشعب الجمهورى، أن أمهات الشهداء مثال يحتذى به في ضرب المثل بالأم المثالية، فكل أم فقدت أبنها الذى يدافع عن الوطن تستحق أن تكرم كل يوم على مدار العام وليس يوما واحدا فقط، ولكن ما نقوم به هو نوع من أنواع الرمزية وإرسال رسائل ضمنية مفادها أن الوطن ملىء بالأمهات المثاليات التي لن نستطيع حصرهن، موجها التحية لكل أم تعيش على أرض مصر ومحافظة القليوبية بالتحديد.

وأكد عبد المنعم خضر، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن الأم يجب أن يحتفل بها كل يوم وليست بحاجة ليوم معين لتذكرها، ولكن هذا لا يمنع من إحضار هدية لها في هذا اليوم، وأن يتم تخصيص يوم للخروج والاحتفال بها خاصة ما يقع بينه وبين والدته مسافات أو ممن ألهتهم مشاغل الحياة عن الاهتمام بها، وإن كان الأصلح هو عدم الانشغال عنها من الأساس.

وأوضح عبد المنعم خضر، أن كل الأمهات مثاليات ويستحقن التكريم مع كل طلعة شمس، ونكرم اليوم أمهات قدمن الكثير من أجل بلدهن، وقدمن أعز ما تملكن الزوج والابن والأخ فداء لهذا الوطن الذي نحبه جميعا ونعمل معا على تقدمه ورفعته.

وأشار محمد ناجي زاهي، أمين إعلام حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إلى أن الحزب يفتخر ويعتز بجميع الأمهات لدورهن العظيم في بناء أسرهم ومجتمعهم، قائلا: "الحزب يحظى بالكثير من النماذج المشرفة التى لها الكثير من الإسهامات والنجاحات على المستويين الاجتماعى والعملى خاصة لما يتحملوهن من أعباء ومتاعب كثيرة من أجل الارتقاء والنهوض بوطننا الغالي".

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