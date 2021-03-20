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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» توقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لتنفيذ محطة الضبعة النووية

السبت 20/مارس/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
سيد الابنودى
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وقعت شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية "بتروجت" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عدة اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

وشملت الاتفاقيات، توقيع "بتروجت" بتوقيع اتفاقية مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الكورية "KHNP" وكيبكو للهندسة والإنشاءات "KEPCO E&C"وهيونداي للهندسة والإنشاءات "Hyundai E&C" ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات"Doosan"، وذلك للتعاون في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والذي سيتم إنشاؤه بواسطة المقاول العام الروسي شركة "أتوم ستروي إكسبورت.

و أعرب تشانج – رئيس شركة "KHNP" خلال مراسم التوقيع التي تمت بمقر شركة بتروجت، عن إعجابه بمستوى صناعة المقاولات المصرية، وأكد على حرص الشركات الكورية على إنشاء شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات المصرية الكبرى، وعلى توطين التكنولوجيا ونقل خبرات الشركات الكورية في إنشاء المحطات النووية للشركات المصرية.

وتعتبر شركة بتروجت هي إحدي الشركات الكبرى في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى، والشركة المصرية الرائدة في التأهل بالشهادات العالمية في تنفيذ وتصنيع المحطات النووية.

وستعمل كلًا من شركات "بتروجت" و“KHNP” و”KEPCO E&C”و “Hyundai E&C” و“Doosan” بناءً على هذه الإتفاقية على دمج إمكانياتهم وتشكيل فريق قوي لدعم المقاول العام الروسي في إنشاء محطة الضبعة النووية.

يذكر أن شركة “KHNP” المملوكة لحكومة كورية الجنوبية، هي أحد أهم الشركات العالمية في صناعة الطاقة النووية، بخبرات تتعدى 50 عامًا في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية والمائية، وتعمل حاليًا في تشغيل 24 وحدة في كوريا بالإضافة لإنشاء 4 وحدات جديدة بكوريا وإنشاء محطة “براكة” للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة.

كما يذكر أن محطة الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح بواسطة شركة “أتوم ستروي إكسبورت” التابعة لشركة “Rosatom” الروسية، وستتكون من 4 وحدات طاقة كهربية من الجيل الثالث المطور تعمل بتكنولوجيا المفاعلات النووية الروسيةVVER-1200 وتبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات.

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