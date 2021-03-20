استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أوبريت فني لفرقة مسرح الطفل بعنوان "أما بعد" تأليف وأشعار أيمن حافظ، إخراج منصور غريب، تصميم استعراضات خالد كمال، تدريبات إبراهيم أحمد، مهندس ديكور سامح حسن، ألحان عبد لله رجال، ومخرج منفذ حمادة التنجيري.يتناول الأوبريت تاريخ قناة السويس القديمة والجديدة وحفرها وأهميتها، كما تناول بعض الشخصيات التاريخية المرتبطة بالقناة وذلك بشكل استعراضى مبسط محبب للأطفال، وجاء العرض بحضور لجنة التقييم المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، والمخرج شريف صلاح الدين، والمهندس أمين فهمى، ويستمر العرض حتى 25 مارس الجارى على مسرح قصر ثقافة السويس.