فوز سيدتين بلقب الأم المثالية في قنا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم السبت، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021، والتي تم أختيار من بينهم سيدتين من محافظة قنا، أحدهما أم بديلة لمؤسسات الرعاية، والأخري الأولي على محافظة قنا.ومن جانبه قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، أنه تم إختيار سميرة حسن محمود جاد الكريم، ابنة محافظة قنا، لتكون الأم المثالية الأولي على مستوي محافظة قنا، فيما تم إختيار الراهبة خاريس وبالميلاد، أنجيل جاد الله جورجي محروس، بالأم البديلة لمؤسسات الرعاية، كريمي النسب، الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.