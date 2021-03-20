غدًا الكنيسة تبدأ الأحد الثاني من الصوم الكبير.. تعرف عليه

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد الثانى للصوم الكبير، الذى أطلقت عليه الكنيسة «أحد التجربة»، نظرًا لتجربة السيد المسيح مع إبليس «الشيطان» وانتصاره عليه.وأحد التجربة هو الأحد الثانى للصوم الكبير، بعد أن صام السيد المسيح أربعين يومًا وليلة، دون أكل تمامًا، اتجه للبرية بالأردن، فقام الشيطان بتجربته بثلاث تجارب حول: «شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة»، وانتصر السيد المسيح على تلك التجارب بجملتها.وقسمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الصوم الكبير إلى 7 أسابيع وهي: أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهى مع نهاية يوم الأحد.والصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.