مصدر بـ«الصحة»: الوزارة تعمل على توفير لقاح «جونسون أند جونسون»

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تسعى لتوفير لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا فور توفر الإمكانيات.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه إذا توفر اللقاح داخل الاتحاد الدولي للقاحات "جاڤي" ستوفره الوزارة بالفعل، كون الاتحاد يسمح بتوفير اللقاحات بكميات كبيرة، ليس مثل الشركات التي تتيحه بكميات لا تتعدى الآلاف.وأكد أن أي لقاح تثبت فاعليته ويتوفر من خلال الاتحاد الدولي للقاحات ستعمل الوزارة على الفور على توفيره للمواطنين، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل ما يضمن أمن وسلامة المواطنين.