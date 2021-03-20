رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شقيق الفنان الراحل عادل نصيف: موهبته بدأت في المرحلة الثانوية

السبت 20/مارس/2021 - 02:08 م
شقيق الفنان الراحل
شقيق الفنان الراحل عادل نصيف
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد شقيق الفنان التشكيلي الراحل عادل نصيف، العمدة رشدى نصيف عمدة قرية ابو حنا أن بداية ظهور موهبة الراحل فى الفن التشكيلي بدأت خلال المرحلة الثانوية، مضيفا أن الراحل أصيب بفيروس كورونا عن طريق انتقال العدوى من أبنائه منذ أسبوعين وتماثل ابنائه للشفاء، لافتا إلى أن الراحل كان محتجزا بمستشفى الرواد بالإسكندرية، مشيرًا أن الراحل لديه ابنتان، سارة تدرس بكلية طب أسنان جامعة الاسكندرية وساندرا فى كلية فنون جميلة.

كما تواجد القمص رويس البراموسى الراهب بدير البراموس بوادى النطرون، شقيق الفنان الراحل عادل نصيف، وسط المعزين فى انتظار وصول الجثمان وينتظر أهالى القرية والقرى المجاورة وصول جثمان الراحل الفنان عادل نصيف لتشيعه إلى مدافن القرية بمسقط رأسه.

وأكد القمص باسيلى شاكر راعى كنيسة العذراء بابو حنا مكان مولد الراحل أن الفنان عادل نصيف كان سفيرا لمصر بالدول الأوربية مضيفا انه تميز برسم الجداريات القبطية.

وكان الفنان التشكيلي عادل نصيف رائد الأيقونة القبطية والجداريات، غاب عن عالمنا مساء الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

خريطة المعارض الدولية لعام 2021

في ذكراها.. لماذا أطلق على جميلة العلايلي «شاعرة الرمز»؟

ورش وندوات وحفلات.. هكذا تحتفل وزارة الثقافة بـ«عيد الأم»

استمرار أوبريت «أما بعد» لفرقة مسرح الطفل بثقافة السويس