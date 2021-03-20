شقيق الفنان الراحل عادل نصيف: موهبته بدأت في المرحلة الثانوية

أكد شقيق الفنان التشكيلي الراحل عادل نصيف، العمدة رشدى نصيف عمدة قرية ابو حنا أن بداية ظهور موهبة الراحل فى الفن التشكيلي بدأت خلال المرحلة الثانوية، مضيفا أن الراحل أصيب بفيروس كورونا عن طريق انتقال العدوى من أبنائه منذ أسبوعين وتماثل ابنائه للشفاء، لافتا إلى أن الراحل كان محتجزا بمستشفى الرواد بالإسكندرية، مشيرًا أن الراحل لديه ابنتان، سارة تدرس بكلية طب أسنان جامعة الاسكندرية وساندرا فى كلية فنون جميلة.كما تواجد القمص رويس البراموسى الراهب بدير البراموس بوادى النطرون، شقيق الفنان الراحل عادل نصيف، وسط المعزين فى انتظار وصول الجثمان وينتظر أهالى القرية والقرى المجاورة وصول جثمان الراحل الفنان عادل نصيف لتشيعه إلى مدافن القرية بمسقط رأسه.وأكد القمص باسيلى شاكر راعى كنيسة العذراء بابو حنا مكان مولد الراحل أن الفنان عادل نصيف كان سفيرا لمصر بالدول الأوربية مضيفا انه تميز برسم الجداريات القبطية.وكان الفنان التشكيلي عادل نصيف رائد الأيقونة القبطية والجداريات، غاب عن عالمنا مساء الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.