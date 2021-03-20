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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تنظم زيارات لفوج قطار الشباب الأول في الأقصر

السبت 20/مارس/2021 - 02:08 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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انطلقت أولى رحلات قطار الشباب بعد استئنافه الأسبوع الماضي لمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، ونظم عدد من الجولات للفوج بالعديد من المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، تضمنت زيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار نحو دفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفةـ بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

وأعرب هؤلاء الشباب عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات والتي وصفوها بالممتعة حيث أنها قدمت لهم فرصة للتعرف على تاريخ بلادهم بصورة أكبر ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة لمصر، كما حرصوا على تسجيل كافة فعاليات زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

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