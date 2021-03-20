الأم المثالية بأسيوط تكشف سر «تفريج» الضيق فى رحلة الكفاح مع الأبناء

قالت سهام محمود محمد محمد جاد الله الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوي محافظة أسيوط: "إنني أبلغ من العمر 58 عامًا وأعمل معلم خبير بمدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية، ورزقني الله سبحانه وتعالي بنجلي محمد جابر بكار عثمان الحاصل علي بكالوريوس التجارة وأحمد جابر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية قسم فيزياء".وأوضحت: "كنا نشاهد التليفزيون أنا وأولادي وشاهدنا إعلان وزيرة التضامن عن مسابقة الأم المثالية، وبدأ أولادي يقنعونني بتجهيز الأوراق للتقديم لمسابقة الأم المثالية، ولكني لم أكن أتوقع بأني سأربح".وأضافت: "البداية في 2006 عندما توفي زوجي وترك لدي أطفالي، أكبرهم 7 سنوات، والأصغر 4 سنوات، وتوفي فجأة دون مرض أو أي شىء، وعكفت على تربية أطفالي مع رعاية والدي ووالدتي لكبر سنهما حتي فارقنا والدي في عام 2010 ثم فارقتنا والدتي في عام 2019".وتابعت: "كلما ضاق علىَّ الأمر كنت أدعو يا بركة دعاء الوالدين، وكانت تفرج من عند الله، فهذا الدعاء كان والدي عليه رحمة الله دائم الدعاء به وكان يوصيني بالدعاء به".وواصلت: إن "هذا التكريم هو تكريم لكل أم جاهدت وثابرت وحاربت من أجل تربية أولادها، وربنا دائمًا يعوض الأمهات الصابرات بالنجاح ومحبة الناس".ووجهت الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما يقدمه لمصر، مؤكدة أنها لم تُشاهد رئيسا يفعل ذلك، ودائمًا تدعو له بالصحة والعافية.