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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 509 إصابة جديدة بكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 02:32 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 509 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 420 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و89 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 173206 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10344 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1660175 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 12819 حالة.

وسجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 272 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 328 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 160115حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 14480 جرعة من لقاحات "كوفيد- 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 579338 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

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