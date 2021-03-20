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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تثمن جهود «تكلا» لدعم مصر بخبراته

السبت 20/مارس/2021 - 02:04 م
الدكتور سمير تكلا
الدكتور سمير تكلا
وفاء علي
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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيدة، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود الدكتور سمير تكلا، عضو مجلس اللوردات وأمين المجموعة المصرية بالبرلمان البريطاني، لحرصه على التواصل مع المصريين الموجودين في بريطانيا، والتنسيق مع الوزارة لعمل ندوة افتراضية يقدمون من خلالها خبراتهم للوطن، لمواجهة تداعيات جائحة كورنا.

وفي السياق ذاته، ثمّنت مكرم، جهود الدكتور سمير تكلا ووطنيته، حيث حرص على التواصل مع نخبة من الأطباء المصريين في بريطانيا، للمشاركة في ندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، ضمت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.

شارك في الندوة من الأطباء المصريين في بريطانيا كل من الأستاذ الدكتور محب شلبي المالك والمدير الطبي العام لـمركز"هوليواكس الطبي" ببريطانيا، والأستاذ الدكتورجوزيف جرجس، أستاذ الصحة النفسية بالمملكة المتحدة، والأستاذ الدكتور كامل شاروبيم المدير الإكلينيكي ضمن فريق إدارة مجموعة الرعاية الطبية في حالات الطوارئ بمستشفيات برمنغهام سيتي، والأستاذ الدكتور محسن خليل، استشاري طب العناية المركزة بمستشفى مانور، ويست ميدلاندز، والأستاذ الدكتور شريف ويصا حلمي أستاذ أمراض القلب بالمملكة المتحدة.

في السياق ذاته، أشاد الدكتور سمير تكلا، بما تقوم به وزارة الهجرة من ربط للمصريين بالخارج والحرص على إشراكهم بخبراتهم المختلفة وتبادل تلك الخبرات مع الخبراء في الداخل، لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه لصالح المواطن المصري.

وأضاف تكلا، أن مصر حققت طفرة هائلة، رغم تداعيات وباء كورونا المستجد على اقتصاديات كبرى، ما يجعل كل مصري بالخارج يفخر بوطنه وما يقوم به من إنجازات.

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